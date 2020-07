ATO OBSCENO Homem é flagrado se masturbando no Espelho d’Água Local não possui câmeras de vigilância. PM realizou buscas pela região, mas o homem não foi localizado

9 JUL 2020 - 18h:05 Por Alex Santos

Um homem ainda não identificado, foi visto se masturbando no Parque Espelho d’Água, nesta quinta-feira (9), em Paranaíba. O flagra foi feito por uma jovem, de 23 anos, enquanto praticava atividades físicas do espaço público. Ela acabou acionando a polícia, porém, o homem fugiu do local. O homem também foi visto praticando o mesmo ato obsceno em outras ocasiões, segundo testemunha.

Era por volta das 11h quando a jovem, que preferiu não se identificar, corria no parque público e flagrou a cena, próximo ao prédio onde abrigam os banheiros. O homem entrou no banheiro e posteriormente fugiu do local, ao perceber que a jovem havia acionado a viatura da Polícia Militar.

“Estava correndo, não tinha ninguém no Espelho d’Água, quando eu olhei para o lado do banheiro ele estava se masturbando. Liguei para a Polícia Militar, tinha uma viatura passando no momento. Quando cheguei na polícia ele saiu com a bicicleta em direção do sindicato [SINDISPAR]. A polícia tentou achar, mas não encontramos”, disse.

Segundo a jovem, uma testemunha contou que o homem já foi visto outras vezes praticando o mesmo o ato obsceno. Ela também enfatiza a falta de um sistema de vigilância por câmeras no local, por ser um espaço público onde recebe grande número de pessoas para lazer e práticas de atividades físicas.

“Não é a primeira vez que ele faz isso, e fica impune, porque não tem sistema de câmeras. Como é um local público muito frequentado, fica um apelo para colocarem um sistema de vigilância”, falou.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado. O caso foi registrado na 1ª DELPOL de Paranaíba.

CRIME

A punição é de detenção, de três meses a um ano, ou multa, para quem praticar ato obsceno em lugar público, aberto, ou exposto ao público, conforme Art. 233 do Código Penal.