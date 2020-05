VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO Homem é imobilizado ao invadir casa no Santo Antônio Quando a polícia chegou o morador havia conseguido imobilizar o autor

17 MAI 2020 - 08h:05 Por Talita Matsushita

Um homem de 43 anos teve uma tentativa de furto frustrada na Braulina Rosa da Conceição, no bairro Santo Antônio. O morador da residência, um homem de 35 anos, estava de mudança do local e percebeu que o autor se aproveitou de um descuido para tentar furtar algum objeto.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava de mudança do endereço e ao se descuidar percebeu que um homem adentrou sua residência no intuito de subtrair algum objeto, momento em que percebeu e gritou com ele, que saiu correndo, batendo de frente no muro. A colisão resultou um pequeno sangramento. Quando a polícia chegou o morador da residência havia conseguido imobilizar o autor.

O homem com ferimento foi encaminhamos o autor até a Santa casa local pra atendimento médico e em seguida até a Delegacia de Polícia Civil para registro do boletim.