EMBRIAGUEZ Homem é preso após bater com veículo em caminhão estacionado Condutor embriagado foi encontrado pela PM desacordado e com ferimentos

3 JAN 2020 - 09h:55 Por Alex Santos

Um homem de 59 anos foi preso, após bater frontalmente com seu veículo em um caminhão estacionado, na quarta-feira (1) no Bairro de Lourdes, em Paranaíba (MS). Segundo a PM o condutor estava embriagado e foi encontrado desacordado. O homem foi encaminhado para a Santa Casa do município com ferimentos no rosto.

Uma equipe de radiopatrulha da PM esteve no local, e localizou o homem de 59 anos desacordado e caído ao lado do veículo. Segundo a polícia o condutor apresentava sinais de embriaguez.

O homem disse aos policiais que passou a noite da virada do ano ingerindo bebidas alcoólicas e ao amanhecer saiu com o veículo, perdeu o controle e bateu de frente com um caminhão que estava estacionado regularmente na via.

Foi feito teste do bafômetro no condutor, que constatou a ingestão de bebida alcólicoólica.

O homem recebeu voz de prisão de levado para a 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.