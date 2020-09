PORTE ILEGAL Homem é preso com armas de fogo durante abordagem PM localizou armas de calibre 22 e 32, além de um silenciador e munições

13 SET 2020 - 12h:18 Por Alex Santos

Um homem, de 50 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (12), com duas armas de fogo, durante fiscalização em uma estrada de acesso a propriedades rurais de Paranaíba. Ele foi flagrado transportando uma espingarda calibre 22 e outra de calibre 32 e munições.

A Força Tática da PM realizava fiscalização em ponto-base, para coibir crimes de abigeato, furto e tráfico de drogas em áreas rurais do município, quando o homem foi abordado em um veículo.

Os policiais localizaram no veículo a espingarda calibre 22 com 25 munições, além de outra espingarda calibre 32 com silenciador e 31 munições. Conforme a PM, cinco munições estavam deflagradas e foi localizada uma munição calibre 38. O homem não possuía autorização de porte e as armas não eram registradas.

O autor foi encaminhado juntamente com o armamento apreendido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.