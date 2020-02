TRÁFICO DE DROGAS PM prende homem e adolescente é apreendido por tráfico Residência no Bairro de Lourdes era alvo de denúncias de tráfico

27 FEV 2020 - 13h:47 Por Alex Santos

Um homem de 38 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido na noite de quarta-feira (26), suspeitos de tráfico de drogas em uma residência localizada no Bairro de Lourdes, em Paranaíba. Residência era alvo de denúncias de comércio de drogas. PM encontrou porções de crack e uma balança de precisão.

Conforme a ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro, o homem de 38 anos saía de uma residência alvo de denúncias de comércio de drogas, quando se desfez de algo ao notar a presença da polícia e retornou para o imóvel. A polícia realizou busca pessoal no suspeito, mas nada foi encontrado com ele. Após buscas na região, uma porção de crack foi localizada.

Já no interior da residência, o adolescente foi flagrado pela polícia escondendo um objeto em um buraco no chão do quarto. No local a polícia encontrou porções de crack e uma balança de precisão.

Os envolvidos foram encaminhados para a 1º Delegacia de Polícia Civil do município.