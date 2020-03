TRÁFICO Homem é preso por comercializar drogas em bar Estabelecimento no Jardim das Paineiras era alvo de denúncias

10 MAR 2020 - 16h:59 Por Alex Santos

Um homem de 53 anos foi preso na segunda-feira (9) após ser flagrado traficando drogas em um bar, localizado no Jardim das Paineiras na região norte de Paranaíba. No estabelecimento alvo de denúncias a PM encontrou papelotes de maconha, crack e cocaína, além de R$ 3.381 em dinheiro.

Conforme a ocorrência, a Força Tática realizava patrulhamento no Jardim das Paineiras, momento em que o proprietário do bar entrou rapidamente no local. O homem foi abordado pela polícia que localizou com ele seis papelotes de maconha.

A PM também realizou busca no estabelecimento alvo de denúncia, no local foi localizado papelotes de crack, cocaína e a quantia de R$ 3.381 em dinheiro.

O homem foi encaminhado para a 1º Delegacia de Polícia Civil do município e responderá pelo crime de tráfico de drogas.