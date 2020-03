PERTURBAÇÃO Homem é preso por perturbar vizinhos e descumprir decreto Segundo moradores, autor gritava constantemente e batia nos portões

30 MAR 2020 - 15h:51 Por Alex Santos

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada do último sábado (28) por descumprir o toque de recolher decretado pela prefeitura e perturbar vizinhos, no bairro Salomé, em Paranaíba. Segundo vizinhos, o homem gritava e batia em portões de residências do bairro.

Conforme informações da ocorrência, moradores da rua Antônio Custódio acionaram a Polícia Militar para conter o homem que gritava incessantemente e batia no portão dos vizinhos. Era por volta das 1h quando o homem retornou para sua residência. À PM o homem disse que estava “louco” e “tocaria o terror”.

Segundo a PM, o homem tem histórico tem causar transtorno aos vizinhos. Ele foi preso e encaminhado para 1ª DEPOL de Paranaíba, por descumprir decreto de municipal, que proibi a circulação de pessoas entre 21h e 6h, e por perturbação do sossego.