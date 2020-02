TRÁFICO DE DROGAS Homem é preso por tráfico após fugir de abordem em veículo O autor arremessou do veículo mais de 1,600 quilos de maconha

18 FEV 2020 - 15h:18 Por Talita Matsushita

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas e direção perigosa na noite da última sexta-feira (14) por volta das 23h, em Paranaíba. O autor fugiu da polícia em um veículo por diversas ruas da cidade e pela BR-158, mas acabou perdendo o controle e colidindo no canteiro central da rodovia. A polícia encontrou mais de 1,600 quilos de maconha, além de R$ 1.659 em dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Avenida Rio de Janeiro, quando percebeu que o veículo conduzido pelo rapaz estava acima da velocidade. Ao notar a presença da polícia o homem acabou fugindo em alta velocidade por ruas do Bairro Santo Antônio. Já na Avenida Cristóvão Pereira dos Santos o homem começou a arremessar vários objetos para fora do veículo.

Ainda durante a fuga, o autor tentou realizar uma manobra de conversão na rodovia BR-158, porém acabou perdendo o controle e invadiu o canteiro central da via parando apenas na pista.

Com o autor a polícia encontrou uma porção de maconha e a quantia de R$ 1.659 em dinheiro. No veículo foi localizado um tablete de maconha que estava no banco do passageiro. Outras equipes da PM e PRF também localizaram mais dois tabletes de maconha arremessados pelo autor totalizando 1,696 quilos.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 1º Delegacia de Polícia Civil do munucípio.