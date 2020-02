TRÁFICO Homem é preso por tráfico de drogas no Daniel 3 Na residência do autor a polícia encontrou cocaína e dinheiro

10 FEV 2020 - 14h:54 Por Alex Santos

Um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de domingo (9) em uma residência localizada no Jardim Daniel 3 em Paranaíba. A PM encontrou cocaína, dinheiro, uma balança e outros utensílios utilizados para comércio da droga.

Segundo informações da ocorrência, a Foça Tática da PM realizava patrulhamento no bairro Jardim Daniel 3, quando um homem 24 anos saiu de uma residência e demonstrou atitude suspeita ao ver a polícia. Na abordagem a polícia encontrou três trouxinhas de cocaína.

Outro indivíduo que fugiu para os fundos da residência também foi abordado. No interior do imóvel os policiais encontraram o homem de 37 anos, e após busca no local foi localizada um saco com varias trouxinhas de cocaína pensando 6,1 gramas, além de R$ 157 em dinheiro, balança e dois celulares.

O homem de 37 acabou recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.