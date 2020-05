OPERAÇÃO HÓRUS Homem é preso transportando 321 tabletes de maconha na MS-497 PMR realizava Operação quando condutor fugiu da abordagem policial

13 MAI 2020 - 15h:31 Por Alex Santos

Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na noite de terça-feira (12), transportando 321 tabletes de maconha em um veículo, na rodovia MS-497, em Paranaíba. O condutor havia fugido da abordagem policial. A droga apreendida totalizou 230 quilos.

Segundo informações da PMR, durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, o motorista não obedeceu ordem para parada e fugiu em um veículo, com placas de Anápolis (GO), pela rodovia sentido Minas Gerais. O veículo foi alcançado pela polícia, porém, o condutor tentou fugir dos policiais a pé e foi detido.

A PMR localizou no interior do veículo os 321 tabletes de maconha, totalizando 230,4 quilos. O condutor disse que havia pegado o veículo em Paranaíba e levaria para Minas Gerais. Ele não informou quanto receberia pelo transporte.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a droga, para a 1ª DELPOL de Paranaíba.

(Com Assessoria)