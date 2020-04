FATALIDADE Homem encontrado morto em quadra é identificado pela polícia Edson Bento, de 56 anos, foi encontrado sem vida na quadra da Praça da Iacal

17 ABR 2020 - 17h:21 Por Alex Santos

O homem encontrado sem vida na Praça da Iacal, na tarde de terça-feira (16) em Paranaíba, trata-se de Edson Bento, de 56 anos, natural de Maracaju (MS). Segundo relatos de testemunhas que residem na região, “edinho” como era conhecido, seria um morador de rua.

Conforme a ocorrência, Edoson estava deitado em um colchão e enrolado por um lençol no centro da quadra poliesportiva do Bairro de Lourdes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que “edinho” não apresentava sinais de vida.

A Polícia Civil foi acionada no local, após perícia externa do corpo não foi encontrado vestígios de violência o outro fator exterior com relação a morte de Edson Bento.

O caso foi registrado na 1º DELPOL de Paranaíba como morte a esclarecer.