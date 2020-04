POLÍCIA Homem escondia espingarda embaixo do colchão e acaba preso

17 ABR 2020 - 15h:57 Por Talita Matsushita

Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de quinta-feira, por volta das 17h30, em Paranaíba após a Polícia Militar encontrar uma espingarda e munições em sua casa, embaixo do colchão. A arma foi encontrada após denúncia anônima que ele estava com a arma em seu veículo enquanto andava pela cidade.

Segundo a PM, de acordo com denúncias anônimas, um homem estaria portando arma de fogo tipo revólver em um veículo modelo sedan, de cor preta e placa de São Paulo. Os policiais militares conseguiram abordar o veículo na rua Etelvina Gabriela de Jesus, nada de ilícito foi encontrado durante a busca veículo, no entanto, seu condutor confessou aos policiais que ele possuía uma espingarda em sua casa.

Na casa do jovem a PM encontrou a arma de fogo tipo espingarda escondida sob o colchão da cama do indivíduo, também foram localizadas cinco munições calibre 32 e duas munições calibre 22 dentro de uma gaveta no quarto do autor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os ilícitos, para a delegacia de Polícia Civil.