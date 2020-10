VIOLÊNCIA Homem fere outro com faca por ciúmes Segundo autor, agressões era porque a vítima saiu com a mulher dele há 20 anos

25 OUT 2020 - 21h:33 Por Alex Santos

Um homem, de 51 anos, foi ferido com uma faca na tarde deste domingo (25), por volta das 12h40, em um bar localizado na Avenida Francisco de Freitas Silveira, em Paranaíba. O autor, de 40 anos, disse que vítima teria saído com sua mulher há 20 anos.

Segundo a ocorrência, a vítima estava no bar quando o autor entrou no estabelecimento e começou a lesioná-lo com uma faca. O homem teve lesões leves nas costas. Vítima foi orientada a procurar atendimento médico.

Após o ocorrido o autor pegou a chave do veículo da vítima e saiu em uma motocicleta. As justificativas das agressões era porque a vítima saiu com a mulher dele há 20 anos.