FURTO Homem furta celular de recepcionista de hotel para se hospedar Autor não tinha dinheiro para se hospedar, posteriormente voltou para pernoitar

26 OUT 2020 - 17h:51 Por Alex Santos

Um homem, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira (26) por furtar o celular de uma recepcionista de um hotel, localizado na rua Bruno Mariano de Faria, em Paranaíba. O autor pegou o celular da vítima para pagar a hospedagem no estabelecimento hoteleiro.

Segundo a ocorrência, à PM a recepcionista informou que seu aparelho celular havia sumido da recepção após o homem dar entrada no hotel. O rapaz chegou no estabelecimento hoteleiro sem dinheiro para se hospedar, porém, pouco tempo depois retornou com dinheiro. Instantes depois de acomodar o homem, percebeu que seu celular havia sido furtado.

A PM realizou busca pessoal no suspeito e localizaram em seu bolso o cartão de uma loja de conserto de celulares, onde havia deixado um celular para quer fosse consertado.

Na loja o proprietário confirmou que o autor havia deixado o aparelho para ser formatado.

O autor confessou ter furtado e foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.