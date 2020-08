FURTO E TRÁFICO Homem furta celular e PM acaba prendendo mulher por tráfico Ele trocou o celular com a traficante por pedras de crack

14 AGO 2020 - 17h:47 Por Alex Santos

Uma mulher, de 59 anos, foi presa por tráfico de drogas na quinta-feira (14) em Paranaíba. A autora usava a residência na Rua Araxá para praticar o crime. A Polícia chegou até a mulher, após um homem ser flagrado furtando o celular de uma cliente em restaurante e confessar que trocou o aparelho por drogas na residência da mulher.

Segundo a ocorrência, a Força Tática foi acionada em um restaurante na Rua Nilson Pimenta de Mello. Uma mulher denunciou o furto do seu celular no estabelecimento. Após acesso à imagens de câmeras de monitoramento do local, foi possível identificar o autor já conhecido no meio policial, furtando o aparelho em cima do balcão.

O autor foi localizado no Cemitério Municipal de Paranaíba e confessou o crime. O homem disse que trocou o aparelho celular por duas pedras de crack.

A PM foi até a uma residência na Rua Araxá, onde o homem teria trocado o aparelho celular. A mulher foi localizada no imóvel, e disse desconhecer que o celular seria um aparelho furtado, porém, pegou o celular para garantir o pagamento de R$ 20 que ela havia emprestado para o autor.

No imóvel os policiais encontraram uma pedra de crack de 11 gramas; 270 gramas de maconha, além R$ 4.460 em dinheiro e um notebook, cinco aparelhos celulares, três correntes banhadas à ouro e um relógio.

Os dois envolvidos foram levados para 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.