VIOLêNCIA DOMÉSTICA Homem invade casa da ex, quebra porta e volta para agredi-la Ela contou que o ex possui arma de fogo e deseja medidas protetivas

9 DEZ 2020 - 15h:37 Por Talita Matsushita

Um homem de 33 anos invadiu a casa da ex-mulher, 21 anos enquanto ela dormia, quebrou a porta e fugiu do local, mais tarde ele ainda agrediu a mulher com tapas, levou os pertences dela. O fato ocorreu por volta das 19h, na rua Uberlândia, bairro de Lourdes.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher procurou a polícia informando que seu ex-marido, de 33 anos, da qual está separada há dois meses, entrou na sua residência, enquanto ela estava dormindo, por volta das 19h. A mulher disse que com a presença do homem acordou, e o viu na área dos fundos, em seguida na cozinha, quando a vítima começou a gritar e trancou a porta, sendo quebrada pelo homem.

A vítima disse que conseguiu correr para a rua e pedir ajuda, o ex saiu em direção incerta. Ela contou que o ex possui arma de fogo e deseja medidas protetivas de urgência. A perícia criminal foi acionada a comparecer ao local.

Policiais orientaram a mulher a ficar na residência de algum familiar, devido aos danos na porta. Mais tarde, na madrugada, por volta das 1h15, a Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher estaria no portão de sua residência pedindo por socorro.

No local a PM encontrou a mulher sentada na calçada. Ela disse que estava na casa de uma amiga e ao se deslocar até a rodoviária foi surpreendida pelo ex. A mulher conduzia uma bicicleta ao vê-la o ex a derrubou e desferiu vários tapas no rosto o que ocasionou ferimento no rosto lado esquerdo. Após as agressões o autor evadiu-se do local tomando rumo ignorado levando a bicicleta de cor vermelha, um celular, um óculos de grau e uma bolsa contendo todos os documentos pessoais dela.

Foi realizada diligências, porém sem êxito. A vítima foi encaminhada até a Delegacia de Polícia local.

A vítima já havia acionado a Polícia Militar para retirar seus pertences de sua residência, porém durante atendimento da ocorrência a mesma não foi localizada.

Ao ser levada para casa pelos policiais os itens que haviam sido levados pelo ex estavam na casa. Ela foi orientada a comparecer na Delegacia da Mulher.