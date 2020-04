ADULTERAÇÃO Homem invade clube de militares e acaba preso O autor estava com uma motocicleta adulterada e porção de crack

7 ABR 2020 - 16h:23 Por Alex Santos

Um homem de 32 anos acabou preso na última sexta-feira (4), após invadir o clube recreativo de oficiais da Polícia Militar de Paranaíba. O autor estava com uma motocicleta adulterada e porção de crack. Ele foi conduzido para a 1º DEPOL de Paranaíba.

Segundo informações da ocorrência, o autor foi localizado pela PM ao lado as piscina do clube, juntamente com uma motocicleta. O veículo com placas da cidade de Jales (SP) apresentava sinais de adulteração no chassi. Com ele também foi localizado uma porção de crack.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia do município.