INVASÃO Homem invade residência com faca, é perseguido e acaba preso Autor foi desarmado pelas vítimas, fugiu e foi localizado na própria residência

11 SET 2020 - 18h:40 Por Alex Santos

Um homem, de 46 anos, foi preso na noite da quinta-feira (10) pela Polícia Militar, após invadir uma residência, localizada na Rua Alziro Zarua, além de roubar a bolsa. O homem estava armado com uma faca. Autor tentou fugir da polícia, mas foi localizado em sua residência.

De acordo com a ocorrência, duas vítimas foram surpreendidas pelo homem dentro da residência. O autor estava armado com uma faca e com a bolsa de uma das vítimas. As vítimas tentaram deter o homem, que acabou sendo desarmado, porém, fugiu da residência com uma quantia de R$ 120.

A Força Tática realizava diligência pela Rua Antônio Pelai e localizaram o autor, que fugiu pulando muros e invadindo residências na região. Na ação o autor tentou se esconder, mas foi localizado pela polícia dentro da própria residência. Com o homem a PM localizou duas facas e recuperou R$ 50 em dinheiro.

O autor foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.