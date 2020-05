FATALIDADE Homem morre após ser pisoteado por animais em propriedade rural Idoso foi levado para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos

9 MAI 2020 - 20h:28 Por Alex Santos

Um idoso, de 65 anos, morreu após ser pisoteado por animais em um curral na sexta-feira (8), por volta das 18h, em uma propriedade rural em Paranaíba.

Gilson Paulino da Silva foi levado para a Santa Casa do município, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado.

Conforme a ocorrência, Gilson foi pisoteado pelo animais no curral da propriedade rural localizada no município. Ele teve ferimentos na região do tórax e rosto, sendo encaminhado pelo Corpo de Bombeiro até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Gilson Paulino da Silva, conhecido como “Jesus”, foi sepultado neste sábado por volta das 16h30.

O caso foi registrado na 1ª DELPOL de Paranaíba, como morte a esclarecer.