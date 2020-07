ACIDENTE Homem morre em capotamento na BR-158 após perder direção de veículo Aparentemente, conforme a PRF, o acidente foi causado por defeitos no veículo

22 JUL 2020 - 07h:36 Por Talita Matsushita

Edi José Santana, 21 anos, morreu na tarde de terça-feira após perder o controle do carro que dirigia na BR-158. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na altura do KM 36, em uma curva, próximo ao entroncamento da Lagoa. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas quando chegou o homem já havia sido socorrido por popoulares que passavam pelo local no momento do acidente.

Conforme boletim de ocorrência, o acidente foi atendido pela PRF, por volta das 15h. Durante socorro, segundo a PRF, o condutor estava consciente e chegou a passar o número do contato de parente para uma testemunha que passava pelo local.

Ainda conforme registro policial, o veículo que a vítima dirigia estava sem bateria. O acidente aconteceu numa curva com ondulações no asfalto. Aparentemente, conforme a PRF, o acidente foi causado por defeitos no veículo e alta velocidade.

A equipe policial relatou ainda que quando chegou ao local a cena do acidente havia sido desfeita e o veículo já estava no pátio da empresa Guincho Brasil. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do Município.