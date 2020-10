ATO OBSCENO Homem mostra órgão sexual dentro de agência bancária Os seguranças do banco disseram o homem estava em visível estado de embriaguez e perturbava o ambiente

6 OUT 2020 - 08h:08 Por Talita Matsushita

Um homem de 62 anos foi levado para Delegacia de Polícia após mostrar seu órgão sexual dentro de uma agência bancária de Paranaíba, na Rua Capitão Martinho, Centro, na tarde de segunda-feira (5), por volta das 12h. O homem estava em visível estado de embriaguez e perturbava o ambiente, inclusive teria realizado suas necessidades fisiológicas no local.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela gerente do banco, uma mulher de 42 anos, que relatou que no local havia um homem perturbando os clientes na área dos caixas eletrônicos. Os seguranças do banco disseram o homem estava em visível estado de embriaguez e perturbava o ambiente.

Além disso, teria realizado suas necessidades fisiológicas no local, causando mau cheiro e por haver exposto suas genitálias atentava o pudor, pois havia no local várias mulheres que se sentiram constrangidas. Diante do fato, ele foi encaminhado para a Delegacia para as providencias cabíveis. Conforme a PM, ele encontrave-se totalmente sob efeito de álcool.