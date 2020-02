ESTELIONATO Homem perde R$ 10 mil em anúncio falso de venda de trator Vítima desconfiou após falso vendedor pedir outra quantia de R$ 10 mil para entregar o maquinário

14 FEV 2020 - 17h:27 Por Alex Santos

Um paranaibense de 49 anos perdeu R$ 10 mil ao cair em um anúncio falso de venda de trator na internet. A vítima que trabalha como tratorista, viu o anúncio do trator em um site, após dias de negociações depositou o valor em uma conta física. Os estelionatários pediram outro valor para liberar o trator, desconfiado acabou não depositando a quantia. O caso ocorreu na última terça-feira (11), porém a vítima só registrou a ocorrência na quinta-feira (13).

Segundo informações da ocorrência, o tratorista entrou em um site de venda de tratores e passou a negociar através do celular a compra do maquinário com uma suposta vendedora. Após as negociações depositou o valor de R$ 10 mil em uma conta do Banco de Brasil.

Após realizado o depósito bancário a vítima recebeu a ligação de um homem informando que para liberar o trator teria que realizar outro depósito bancário no valor de R$ 10 mil, pois a outra vendedora havia informado o valor errado.

Desconfiado o homem se negou a depositar o valor e foi informado pelo suposto vendedor que o trator não seria entregue, e o valor depositado pela vítima seria devolvido. Ao aceitar a proposta o homem não conseguiu manter mais contato com o suposto vendedor.

A vítima denunciou o caso na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde foi registrado como Estelionato.