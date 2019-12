OCORRêNCIA Homem rouba celular, troca de roupa, mas acaba preso pela PM

17 DEZ 2019 - 09h:07 Por Talita Matsushita

Um homem de 25 anos foi preso depois de roubar um celular em uma loja na rua Visconde de Taunay, por volta das 19h25 de segunda-feira (16). O homem teria dito à vitima, uma mulher de 27 anos, que caso ela reagisse, ele atiraria. Após o roubo ele trocou de roupa para não ser reconhecido, porém, foi encontrado pela Polícia Militar.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais militares se encontravam na área central realizando o policiamento da Operação Boas Festas quando foram informados pela Central de Atendimento sobre roubo ocorrido numa loja localizada na Rua Visconde de Taunay. De acordo com as informações repassadas pela central, o homem com roupa preta chegou a loja pegou o celular e disse: “Não reage se não eu atiro.” De posse das características do autor, os policiais iniciaram rápidas diligências e conseguiram localizar o autor do roubo na Avenida Durval Rodrigues Lopes.

O homem já havia trocado de camiseta e short para despistar os policiais, no entanto, foi reconhecido por transeuntes que o seguiam. Durante abordagem, foi localizado com o autor de 25 anos o aparelho celular roubado, ele informou o local onde havia abandonado a mochila contendo a roupa que usara no momento do roubo, a qual foi coletada. Diante disso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para demais providências.