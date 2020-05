ACIDENTE Homem sem CNH bate moto em poste de iluminação pública Ele foi levado ao Pronto Socorro com ferimentos nos braços e dores no peito

1 MAI 2020 - 09h:33 Por Talita Matsushita

Um homem de 58 anos ficou ferido após bater com sua moto em um poste metálico de iluminação pública, na noite de quinta-feira, por volta das 21h40, na Avenida Marcelo Miranda Soares, próximo a radio Cultura FM Paranaíba. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação, e foi levado ao Pronto Socorro com ferimentos nos braços e dores no peito.

Segundo boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motociclista que trafegava pela Avenida e havia perdido o controle de sua motocicleta, vindo a cair e posterior chocando contra um poste metálico de energia elétrica que fica no meio do canteiro central.

O condutor foi conduzido até o Pronto Socorro com escoriações nos braços e queixava de fortes dores no tórax. O homem não possui CNH ou permissão para dirigir, sendo tomada todas as medidas administrativas de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).