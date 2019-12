MADRUGADA DE NATAL Homem sofre tentativa de homicídio em conveniência Vítima foi ferida com um corte no pescoço, autor ainda não foi identificado

25 DEZ 2019 - 20h:22 Por Alex Santos

Um homem de 25 anos foi ferido com um corte no pescoço na madrugada desta quarta-feira (25), feriado de natal, por volta das 2h, em uma conveniência localizada na Avenida Marcelo Mirada Soares no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O homem foi socorrido por seu irmão e levado para o hospital.

Segundo informações da ocorrência, agentes civis foram informados por plantonistas da Santa Casa de Paranaíba que a vítima havia dado entrada no Pronto Socorro da unidade hospitalar, com ferimentos no pescoço e região do esterno, tratando-se de uma vítima de esfaqueamento.

Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima foi levada para o Pronto Socorro da Santa Casa pelo irmão, e posteriormente passou por cirurgia. Não há informações do possível autor do crime e quais as motivações.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, como homicídio simples na forma tentada.

Em breve mais atualizações sobre o caso.