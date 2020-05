OCORRÊNCIA Homem tenta comer trouxinha de maconha após fugir da Polícia Ele tentou comer uma trouxinha de maconha quando os policiais o alcançou

19 MAI 2020 - 15h:41 Por Talita Matsushita

Um homem de 27 anos foi preso após fugir da polícia na manhã de segunda-feira (18), por volta das 11h30 em Paranaíba. Após ser perseguido por diversas ruas, ele foi abordado na rua Frei Pedro, Centro e tentou comer uma trouxinha de maconha quando os policiais o alcançou.

Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento ostensivo preventivo pela área central da cidade quando se avistaram um veículo sendo conduzido com velocidade incompatível com a permitida na via e estava com volume de seu som automotivo em volume exacerbado. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático para abordar o condutor do veículo, o qual percorreu várias vias e quase provocou um acidente com ciclistas e outros veículos ao convergir na rua Francisco Neves.

Os policiais conseguiram abordar o veículo na rua Frei Pedro, onde foi verificado que seu condutor, um homem de 27 anos, possuía algo em sua boca. Ao darem ordem para que cuspisse o objeto, foi constatado que se tratava de porção de maconha (1g). O homem recebeu voz de prisão por direção perigosa e porte drogas e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para demais providências.