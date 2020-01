TRÁFICO Homem tenta fugir de abordagem da PM e é preso com crack Autor foi autuado pelo crime de Tráfico de Drogas

22 JAN 2020 - 08h:03 Por Alex Santos

Um homem de 27 anos foi preso na noite de terça-feira (21) por volta das 22h, após ser flagrado com crack em um bar, localizado na avenida Marcelo Mirada Soares, bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O homem foi autuado por Tráfico de Drogas.

Segundo a ocorrência, a Força Tática da PM realizada patrulhamento pela região, quando o homem começou a correr ao perceber a presença da polícia. Durante a fuga o homem arremessou algo em cima do telhado do estabelecimento.

O homem foi abordado e com ele foram encontradas cinco trouxinhas de crack, além de uma quantia de dinheiro não informada e um celular. Após buscas no estabelecimento, a polícia também localizou um pacote com 23 trouxinhas de crack. O objeto havia sido jogado pelo autor durante fuga.

A droga segundo autor, seria comercializada durante à noite e na mesma data havia vendido oito trouxinhas.

O autor foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.