AMEAÇA Homem vai à casa da ex e é ameaçado por atual dela Enquanto estava na residência, autor pulou muro e apontou arma para cabeça da vítima

22 OUT 2020 - 15h:44 Por Alex Santos

Um homem, de 45 anos, foi ameaçado por outro rapaz com uma arma de fogo na noite de terça-feira (20), por volta das 23h, em uma residência localizada na rua Jorge Elias Soucheff, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba.

Segundo a ocorrência, o homem manteve um relacionamento com a mulher e teria ido na residência da ex para conversarem. Porém, enquanto estava na residência uma outra pessoa que também tem relacionamento com a ex, teria pulado o muro e ido em sua direção apontando uma arma para sua cabeça.

O possível autor foi identificado pela vítima que informou à polícia. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba como ameaça.