PRODUTIVIDADE Horticultor passou a produzir mais com assistência técnica Aumento da lucratividade levou Giorgi a se dedicar exclusivamente ao negócio

3 MAI 2020 - 10h:20 Por Da redação

Em pouco mais de um ano recebendo Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, o produtor rural Giorgi Menezes aumentou até cinco vezes a produção de sua horta, localizada em Paranaíba. Com isso, ele passou a focar integralmente no seu próprio negócio, deixando de fazer serviço “para fora” para ter que complementar a renda.

Hoje, em sua propriedade, Giorgi cultiva quiabo, mandioca, pepino, abóbora e melancia. Mas nem sempre foi assim. “A gente ampliou bastante a variedade, principalmente mandioca, quiabo. A produção aumentou cinco vezes, porque a gente aprendeu com o Senar”, conta.

Ele lembra que as mudanças no seu negócio foram nítidas desde a primeira visita dos técnicos de campo na propriedade. “Quando a técnica chegou aqui, a primeira coisa que pediu foi uma análise de solo. A partir disso, a gente começou a ter mais conhecimento, de tudo um pouco, como adubação correta, quantidade ideal, para não desperdiçar produto”.

Toda a assistência e acompanhamento das equipes técnicas na propriedade, resultaram não só no aumento da produção, mas também da lucratividade. “O manejo correto aumenta muito a produtividade. Você ter o conhecimento do que está fazendo, saber o que precisa colocar na planta, modifica bastante a sua produção. Se você faz às cegas, às vezes acerta e às vezes não. Transformou bastante minha vida e minha propriedade”, relata Giorgi.

Com todos esses avanços, Giorgi percebeu uma grande vantagem em focar seu trabalho integralmente no hortifruti, sem a necessidade de fazer “bicos” para complementar a renda. “Antes eu fazia bastante serviço para ‘fora’, e agora não dá mais tempo, porque tem muito trabalho aqui e a lucratividade compensa. Estou vivendo só do hortifruti; focado 100% no meu negócio”, finaliza. (Com infirmações: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul)