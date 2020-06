CORONAVÍRUS Hospitais de Paranaíba receberão mais de R$ 900 mil da União A portaria é de número 1448 e foi divulgada no Diário Oficial da União

2 JUN 2020 - 14h:50 Por Talita Matsushita

O Ministério da Saúde divulgou a lista das santas casas e hospitais filantrópicos que irão receber a segunda parcela dos recursos de auxílio financeiro emergencial para o controle da Covid-19 nos municípios. Hospitais de Paranaíba receberão R$ 901.763,20.

A Santa Casa receberá R$ 577.190,58, já o Instituto Adelina Thiago Dias (Hospital Psiquiátrico) ficará com R$ 324.572,62.

A portaria é de número 1448 e foi divulgada no Diário Oficial da União, do dia 29 de maio de 2020. Os critérios adotados para distribuição do recurso federal tomaram em consideração os dados epidemiológicos oficiais; número de leitos SUS dessas santas casas e hospitais filantrópicos e, ainda, os valores da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade dessas unidades.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os recursos chegam em momento oportuno para o combate da doença. “As santas casas e hospitais filantrópicos são peças fundamentais para nos ajudar no tratamento dos casos da doença, pois participam de formam complementar do SUS”, ressaltou.