TEMPORÁRIO IBGE abre 48 vagas de agentes para o Censo 2020

7 MAR 2020 - 08h:48 Por Alex Santos

Esse ano tem Censo 2020 no país e o aguardado concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e estatística) abriu 208.695 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico em todos os municípios do país. Nos editais publicados no Diário Oficial da União na quinta-feira (5), ao todo 48 vagas foram abertas para a contratação de agentes em Paranaíba.

São 41 vagas para trabalhar como recenseador, seis vagas para agente censitário supervisor que vai receber R$ 1.700 por mês e uma vaga para agente censitário municipal, com salários de até R$ 2.100.

Conforme a coordenadora do IBGE de Paranaíba, Rena Cruz, o Censo é uma das pesquisas mais importantes realizadas pelo órgão. A pesquisa não investiga apenas o número de habitantes, mas os hábitos e características da população, além dos serviços acessíveis ou sem acesso pelos cidadãos. “O Censo produz informações sociodemográficas que vão subsidiar políticas públicas para os governos federais, estaduais e municipais”, disse.

As provas para agente censitário supervisor e agente censitário municipal serão aplicadas no dia 17 de maio. Para recenseador a aplicação das prova será no dia 24 de maio. As taxas são de R$ 23,61 e R$ 35,80. As provas serão aplicadas nas cidades onde as vagas foram disponibilizadas.

Os trabalhadores temporários terão direito a férias e 13º salários proporcionais, a os contratos terão duração de três e com possibilidade de renovação.