EDUCAÇÃO Ideb das escolas municipais apresenta queda no fundamental I Fundamental II obteve pequena alta comparado com a média de 2017

25 SET 2020 - 16h:55 Por Talita Matsushita / Alex Santos

Paranaíba teve média 5,2 no Ensino Fundamental I, em 2019, no principal índice que mede a qualidade da Educação do Brasil. Uma queda de 0,4 décimos se comparado com 2017, em que o município obteve a nota 5,6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O Ensino Fundamental I compreende turmas do 1º a 5º ano.

O fundamental II que vai do 6º ao 9º ano (antigas 5ª a 8ª série), obteve pequena alta no indicador nacional, passando de 4,1 no último Ideb em 2017, para 4,3 de média em 2019.

Segundo Jefferson Pacoaloto, Secretário Municipal de Educação, para que o município atinja a meta 6,0 do Ideb “é preciso que cada um faça sua parte”.

“Cabe a SEMED fazer investimentos em capacitação de professores, infraestrutura, aquisição de materiais didáticos, etc”, salientou.

Como é calculado?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar realizado todos os anos, além de médias de desempenho nas avaliações do Inep, a Prova Brasil a Saeb, prova aplicada pelo MEC.