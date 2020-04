CONFIRMADO Idosa é primeiro caso confirmado de covid-19 em Paranaíba Ela segue internada na Santa Casa

10 ABR 2020 - 18h:59 Por Talita Matsushita

Uma idosa de 75 anos é o primeiro caso confirmado de covid-19 em Paranaíba, ela segue internada na Santa Casa, é diabética e faz tratamento quimioterápico contra um câncer. A Prefeitura confirmou por volta das 19h que o caso era positivo.

A paciente, que apresenta tosse aguda e febre, está entubada desde a última quinta-feira (9) e segue monitorada por profissionais.

Em entrevista com familiares, a equipe médica constatou histórico de viagem de um dos filhos para o município de Jales (SP) onde há um caso registrado doença. O tratamento contra o câncer da idosa também é feito no município do noroeste paulista.

Também na Santa Casa estão internadas outras duas pessoas notificadas como casos suspeitos de covid-19. Um homem de 55 anos que era suspeito testou negativo.