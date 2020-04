CORONAVÍRUS Idosa está entubada com suspeita de covid-19 em Paranaíba Diabética, mulher de 70 anos foi internada com crise respiratória aguda

10 ABR 2020 - 16h:48 Por Leonardo Guimarães

Uma idosa de 70 anos foi internada na Santa Casa de Paranaíba (MS) com crise respiratória aguda e demais sintomas de contaminação por coronavírus. A paciente, que apresenta tosse aguda e febre, está entubada desde a última quinta-feira (9) e segue monitorada por profissionais. Além do histórico de diabetes a mulher está em tratamento quimioterápico contra um câncer.

Em entrevista com familiares, a equipe médica constatou histórico de viagem de um dos filhos para o município de Jales (SP) onde há um caso registrado doença. O tratamento contra o câncer da idosa também é feito no município do noroeste paulista.

Também na Santa Casa estão internadas outras duas pessoas notificadas como casos suspeitos de covid-19. Um homem de 55 anos e uma idosa de 75 anos. Estes dois casos são considerados estáveis.