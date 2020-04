CORONAVÍRUS Idosa esteve em condição grave durante toda a internação A idosa, segundo o documento, era portadora de comorbidades

27 ABR 2020 - 15h:09 Por Talita Matsushita

A idosa de 76 anos, que faleceu nesta segunda-feira em Paranaíba, esteve em condição crítica e grave durante toda a internação, segundo nota técnica emitida pela direção da Santa Casa. Ela estava internada desde o dia 9 de abril, onde ficou 15 dias na enfermaria, já utilizando aparelhos respiratórios.

“A despeito de todo esforço e toda a qualidade técnica dos profissionais do hospital, que lhe prestaram um grande cuidado, infelizmente veio a óbito na madrugada do dia 27 de abril”, diz a nota.

A idosa, segundo o documento, era portadora de comorbidades e foi internada no dia 9 com sintomas de dispneia (dificuldade respiratória) e tosse. No dia 10 recebeu resultado positivo para COVID-19.

“Ela evoluiu para insuficiência respiratória com necessidade de intubação, sendo acoplada ao aparelho de ventilação mecânica no dia 11. Permaneceu na enfermaria por 15 dias, durante todo esse período em ventilação mecânica. Como é comum nos casos graves de internação por COVID-19, evoluiu com uma pneumonia associada ao quadro, sendo prontamente tratada com os antibióticos adequados”, explica.

A idosa foi admitida na UTI no mesmo dia que a unidade foi inaugurada, ou seja, na última sexta-feira. “Pelos exames que foram realizados, detectamos que estava com grave comprometimento da função pulmonar, sendo classificada como uma insuficiência respiratória grave. Nesse momento de imensa dor, a equipe da UTI se solidariza com os familiares e amigos da paciente”, diz o texto.