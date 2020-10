DESACATO Idoso cai de moto e ameaça bombeiros enquanto é socorrido Ele aparentava estar embriagado, conforme boletim de ocorrência

4 OUT 2020 - 10h:46 Por Talita Matsushita

Um idoso de 66 anos ameaçou dar tiros em bombeiros militares e ainda os ofendeu enquanto era socorrido após cair de uma motocicleta na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a rua Maria Antônia, Centro, por volta das 15h08 de sábado (3). Ele aparentava estar embriagado, conforme boletim de ocorrência.

Segundo ocorrência policial, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Santa Casa após solicitação do Corpo de Bombeiros, eles contaram ter atendido uma ocorrência de suposta queda de motocicleta e que teriam transportado o homem até o Pronto Socorro com escoriações no rosto e braços e que o mesmo estaria muito nervoso, descontrolado aparentando estar embriagado.

Ele xingou os bombeiros de vagabundos, entre outros termos de baixo calão e disse: “Vou dar um tiro na sua cara”, a um dos militares.

A PM esteve no Pronto Socorro e foi informada que o homem estava recebendo atendimento médico e que já teria se acalmado. No local do acidente pessoas desconhecidas já teriam retirado a motocicleta tornando assim a impossível de identificação.