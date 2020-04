CORONAVÍRUS Idoso com covid-19 pode ter alta por não apresentar sintomas

13 ABR 2020 - 15h:18 Por Talita Matsushita

O idoso de 81 anos, que testou positivo para covid-19 em Paranaíba pode ter alta por não apresentar sintomas da doença. Ele é marido de uma mulher de 75 anos, que testou positivo e está internada na Santa Casa de Paranaíba, ela está entubada e respirando com o auxílio de aparelhos.

De acordo com o diretor clínico da Santa Casa, a idosa tem sido tratada com hidroxocloroquina e antibióticos. Após o uso dos equipamentos de ventilação mecânica, a idosa teve melhoras na saturação, mas mesmo assim será mantida nos aparelhos. “Hoje está com o aparelho numa saturação praticamente normal para a idade dela”, destacou.

O médico ainda enfatizou que o homem é um portador sadio, não apresentou quadro infeccioso, nem problemas respiratórios. “Ele terá acompanhamento nos próximos dias e pelo protocolo deverá ser feito em casa e no caso de uma manifestação mais intensa ele retornaria para o hospital para fazer a conduta adequada para fazer a reversão do quadro”, disse.

O fato do paciente ser positivo e ficar internado pode adquirir outras infecções, por isso é recomendado a alta hospitalar, ou seja, para não agravar o quadro clínico. “Esta é uma recomendação médica e da Vigilância Sanitária”, disse.

Até o momento são 15 pessoas da família, como filhos e netos, que foram notificados para ficar em isolamento doméstico, orientados a não sair de casa e notificados que caso descumpram podem ser multados em R$ 5 mil. O acompanhamento será feito por telefone.

“Estamos em investigação para saber onde eles foram infectados”, afirmou Carla Patrícia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.