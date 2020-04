CORONAVÍRUS Idoso de 81 anos é curado de Covid-19 em Paranaíba Idoso foi diagnosticado no dia 12 de abril e estava em isolamento domiciliar

24 ABR 2020 - 21h:50 Por Alex Santos

O idoso, de 81 anos, diagnosticado com coronavírus em Paranaíba, está curado da doença. A informação foi confirmada por meio de boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura no final da tarde desta sexta-feira (24). Ele estava em isolamento domiciliar, pois era paciente assintomático.

O idoso foi o segundo caso positivo de coronavírus registrado no município. Ele foi internado na Santa Casa de Paranaíba no dia 12 de abril. A esposa, de 75 anos, foi o primeiro diagnóstico positivo da doença na cidade.

Conforme Carla Patrícia Eugênio, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, o idoso era paciente assintomático, porém, deu positivo para a doença, além de apresentar sintomas leves. Ele realizou a coleta e não apresentou mais sintomas. “Ele estava com a doença, mas foi curado. Ele teve sintomas leves, fez a coleta na Santa Casa e não apresentou mais nada. Consideramos ele curado!”, disse.

Atualização

A idosa, de 75 anos, permanece internada na Santa Casa do município. O estado de saúde da paciente não foi informado.

Paranaíba até o momento tem um caso suspeito de Covid-19. Já os casos descartados no município somam 17, conforme boletim epidemiológico.

Monitoradas

Vinte e nove paranaibenses estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica, a maioria faz parte de uma mesma família que teve contato com o casal de idosos que testaram positivo para covid-19, no total de 20. Outras nove pessoas receberam visitas de cidades endêmicas e por isso cumprem a regra.

Para 20 pessoas o isolamento acaba na sexta-feira (24). Pessoas que forem identificadas pela vigilância sanitária de Paranaíba como contaminadas por coronavírus ou suspeitas da doença devem permanecer em isolamento ou quarentena. Quem for flagrado descumprimento as medidas vai ser multado em R$ 5 mil. A decisão foi tomada pela juíza Nária Cassiana Silva Barros após Ação Civil Pública do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.