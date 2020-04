LESÃO CORPORAL Idoso é agredido por homem enciumado no Jardim Inocência Vítima teria doado óleo de cozinha para esposa do autor que não gostou da atitude

14 ABR 2020 - 12h:36 Por Alex Santos

Um idoso, de 76 anos, foi ferido com socos no rosto e teve diversos hematomas pelo corpo, após ser agredido por um homem, de 34 anos, no Jardim Inocência em Paranaíba. Segundo Orides Camargo, o autor o agrediu porque ele havia doado óleo de cozinha para sua companheira.

As agressões ocorreram na noite do dia 9 de abril, porém, o caso só foi registrado pelo idoso na segunda-feira (13), por medo de sair de casa. O autor foi preso pela Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, a vítima havia pedido a conhecidos para informar a polícia que foi agredido e temia sair de sua residência para comprar alimentos. Uma equipe da Patrulha Rural da PM esteve no local e constatou as agressões sofridas.

Conforme relato à PM, o idoso disse ter doado um litro de óleo de cozinha para a mulher após pedido dela. Próximo de um posto de combustíveis na região, o homem se aproximou e começou agredi-lo porque estava com ciumes por ele ter doado o alimento.

Devido as agressões, Orides Camargo teve lesões nas mãos, além de hematomas no olhos, nariz e peito.

Após buscas na região o autor foi localizado pela PM. Ele possuía lesões na cabeça por se envolver em uma briga anteriormente à prisão. O homem resistiu a abordem policial que precisou acionar reforço.

O autor foi levado para a 1º DELPOL onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, resistência e desobediência.