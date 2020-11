POLÍCIA Idoso é preso com garrucha e munições no bairro de Lourdes Denúncia informou que indivíduo estaria com arma de fogo no bairro de Lourdes

10 NOV 2020 - 10h:05 Por Talita Matsushita

Polícia Militar prende autor de porte ilegal de arma de fogo em Paranaíba - Divulgação/PMMS Na manhã de segunda (9) a Polícia Militar prendeu um homem, de 61 anos, que portava uma garrucha carregada com quatro munições calibre 38, em Paranaíba. Conforme a PM, a equipe de radiopatrulha, por volta das 10h15, foi designada pela Central de Atendimento ao 190 para averiguar a denúncia de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo no bairro Industrial de Lourdes. Os policiais foram até a rua Uberlândia, onde realizaram abordagem a pessoa denunciada e com ela foi encontrada uma arma de fogo artesanal carregada com quatro munições calibre 38. Diante do porte ilegal, o cidadão foi preso e entregue na delegacia de Polícia Civil.

