ESTUPRO DE VULNERÁVEL Idoso é preso por abusos sexuais de crianças e adolescentes Abusos aconteciam em uma fazenda em Paranaíba. Vitimas recebiam doces e refriger

26 OUT 2020 - 16h:06 Por Alex Santos

Um idoso, de 70 anos, foi preso por abusos sexuais de dois adolescentes, de 13 e 15 anos, em Paranaíba. A prisão foi feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher. De acordo com as investigações, os abusos aconteciam em uma fazenda em Paranaíba.

Os adolescentes confirmaram o abusos praticados pelo idoso e que recebiam doces, bolachas e refrigerantes do autor. O adolescente, de 15 anos, teria déficit intelectual. Uma das vítimas passava a noite na propriedade rural com o consentimento dos pais.

Conforme a DAM, as investigações tiveram início após um uma policial militar de Campo Grande(MS) receber denúncias por uma rede social, sobre a prática de crimes sexuais contra adolescentes e crianças em uma fazenda no município.

Segundo as investigações conduzidas pela delegada Eva Maira Cogo, o idoso presenteava os pais de uma das vítimas, que seriam alcoólatras, com bebida alcoólica. Em seguida levaria uma vítima para passar a noite com ele na propriedade rural com o consentimento dos pais do menor.

Laudos de exame de corpo de delito realizado no IML (Instituto Médico Legal) apontaram que aviam sinais de atos libidinosos.

Os pais de uma das vítimas foram indiciados por estupro de vulnerável por evitar que os abusos continuassem, mesmo avisados pelo filho dos atos praticados pelo idoso.