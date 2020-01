FATALIDADE Idoso morre em acidente na BR-158 Rodovia registra primeiro acidente com vítima fatal de 2020

6 JAN 2020 - 17h:43 Por Alex Santos

Um idoso de 65 anos morreu na manhã desta segunda-feira (6) por volta das 11h30, após uma batida entre o veículo que conduzia e um caminhão na BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia, próximo a região conhecida como entroncamento da Lagoa.

Segundo informações preliminares, Nelio Novaes Souza conduzia o veículo Corolla, juntamente com mais dois ocupantes. Não há informações das circunstâncias do acidente. Nelio teria ficado preso às ferragens e não resistido aos ferimentos.

Os dois ocupantes do veículo deram entrada na Santa Casa do município, onde permanecem em observação. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Em breve mais atualizações sobre o caso.