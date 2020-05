ESTELIONATO Idoso perde cartão bancário e tem prejuízo de quase R$ 5 mil O homem informou ao banco que não teria feito nenhuma compra

16 MAI 2020 - 13h:18 Por Talita Matsushita

Um idoso de 74 anos teve prejuízo de R$ 4.894 após perder seu cartão bancário há aproximadamente uma semana. Ele só ficou sabendo do prejuízo após receber ligação de um loja de eletrodomésticos informar que havia sido feita uma compra no valor de R$ 2.390 com o cartão de débito. Ao conferir extrato bancário ele percebeu ainda um saque no valor de R$ 2.494,67. Ele mora na rua Antônio Custódio e o fato foi registrado neste sábado, por volta das 10h34.

Segundo boletim de ocorrência, na sexta-feira (15), por vota das 10h30, recebeu uma ligação em seu telefone residencial em que uma mulher se identificou da ouvidoria de um banco, informou que fora feito uma compra em seu cartão em uma loja física da rede, no valor de R$ 2.390. O homem informou que não teria feito nenhuma compra e que perdeu o cartão há uma semana, a atendente orientou a cancelar o cartão.

O idoso então ligou para um número do banco e explicou a situação para o atendente, forneceu seus dados e pediu para cancelar o cartão. Neste sábado (16) preocupado com a ligação feita pela mulher da ouvidoria, foi verificar a situação do cartão, para ver se não foi feito maiores compras, então pela sua surpresa, foi feito compra na função débito no valor de R$ 2.399,99 reais e um saque no valor de R$ 2.494,67, o atendente não informou a compra na função crédito pelo motivo da vítima não lembrar dos números do cartão, diante dos fatos ele registrou boletim de ocorrência.