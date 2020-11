INVESTIGAÇÃO Idoso tem casa invadida e apanha durante roubo de dinheiro A todo tempo o autor falava que era pra vítima entregar o dinheiro

29 NOV 2020 - 18h:56 Por Talita Matsushita

Um idoso de de 69 anos foi vítima de roubo na tarde deste domingo (29), por volta das 14h30, na Avenida Getúlio Vargas. Ele foi surpreendido no banheiro de sua casa por um homem que bateu nele, com vários socos. O ladrão a todo momento, segundo o idoso, pedia dinheiro.

De acordo com boletim de ocorrência, o idoso estava dentro do banheiro de sua casa quando foi surpreendido por um indivíduo magro, moreno, alto, com cerca de 30 anos, que o agarrou e lhe deu um soco, anunciando o roubo.

Em seguida o idoso foi atingido com mais socos e lhe taparam a boca. Durante o roubo o ladrão falou sobre a filha do idoso, teria dito que a conhecia e que outra pessoa estaria com ela com uma arma em sua cabeça.

A todo tempo o autor falava que era pra vítima entregar o dinheiro, pois sabia que havia dinheiro na casa e alguém já teria lhe contado. O homem, mesmo segurando o idoso, revirou o imóvel até encontrar o dinheiro dentro de uma cômoda.

Conforme a ocorrência, o homem dizia que ia matar a vítima. Além do dinheiro, foi levado o aparelho de celular do idoso. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil por volta das 17h.