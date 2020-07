DEVOÇÃO Igreja Católica celebra Padroeira de Paranaíba Novena de Sant'Ana segue até sábado na Igreja que leva o nome da santa, celebração encerra no domingo

23 JUL 2020 - 16h:12 Por Alex Santos

No próximo domingo (26) é celebrado o dia da Padroeira de Paranaíba, Sant'Ana. A programação religiosa segue até o sábado, com o último dia da novena em louvor a santa que também dá nome a Igreja Matriz da cidade.

Diferente dos outros anos, a tradicional procissão pelas ruas da cidade não será realizada, devido as medidas de prevenção contra a Covid-19.

Segundo o Pároco Alessandro Assis, neste ano a Igreja realizará uma carreata em celebração a Sant’Ana e São Cristóvão. A passeata de veículos será no próximo sábado, com saída prevista para às 17h do Auto Posto Trevão, na BR-158. Em seguida será realizada a missa.

“Esse ano será a carretada de São Cristão e Sant’Ana, percorrendo por algumas ruas da comunidade chegando até a praça da Matriz, onde os Padres irão abençoar os motoristas e automóveis”, disse.

No domingo acontecerá a missa solene em celebração a Padroeira Sant’Ana. Com as medidas de segurança contra o novo Coronavírus, a capacidade de fieis foi limitada.

“Dia de nossa padroeira Sant’Ana e dia dos avós. A quantidade de pessoas na Igreja são apenas de 140 fieis. Infelizmente não poderemos receber mais pessoas devido ao distanciamento”, finalizou.

Padre Alessandro Assis também traz orientações ao fieis para medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pela Igreja durante as celebrações. Ouça abaixo a entrevista completa: