CELEBRAÇÃO Festa em louvor a São Sebastião começa na próxima sexta Organização da festa é do Conselho Administrativo, Pastorais e Movimentos

14 JAN 2020 - 18h:17 Por Alex Santos

A Igreja Católica de Paranaíba, Paróquia de Sant’Ana, realizará entre os dias 17 e 20 de janeiro a tradicional festa de São Sebastião. O órgão responsável pela realização será o Conselho Administrativo, Pastorais e Movimentos.

A programação religiosa acontecerá dia 17,18 e 19 com a Missa do Tríduo de São Sebastião, sempre às 18 horas.

A programação segue no dia 20 com procissão, além de celebração da santa missa, na igreja Matriz, às 18 horas.

Quanto à parte festiva, que contará com a animação da banda Arco Iris só Forró, no dia 17 e 18 haverá leilão de prendas, além do tradicional bingo, quermesse e praça de alimentação no salão paroquial.

Já domingo (19), acontecerá a partir das 11h30 o tradicional churrasco de São Sebastião, no salão Paroquial do Centro e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria da paróquia. No dia 20 haverá o sorteio do bolo de São Sebastião.