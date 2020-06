RELIGIÃO Igrejas retornam missas com lotação de 30% da capacidade Pessoas maiores de 60 anos e menores de 12 estão orientadas a não participarem

24 JUN 2020 - 14h:58 Por Talita Matsushita

As Paróquias Santana e Santo Antônio, com a autorização do Comitê Municipal de combate ao Covid-19 retornam com as celebrações de Missas. Na Matriz Santana, as missas presenciais já ocorrem desde o último domingo nos horários das 7h e 18h, já a Santo Antônio retorna no próximo domingo com a Missa matinal às 9h. As demais igrejas católicas do município não terão Missas.

Apenas 30% da capacidade da ocupação do templo foi autorizada, sendo que na Santana são 180 pessoas e Santo Antonio 120, para não haver aglomeração de pessoas e respeitando o limite de distância entre um e outro. Pessoas maiores de 60 anos e menores de 12 estão orientadas a não participarem presencialmente como também as fazem parte do grupo de risco.

Segundo padre Alessandro Assis, os féis não são obrigados a participarem somente se sentirem seguros e conscientes das suas responsabilidades, que são: uso de máscara obrigatório; higienização das mãos com álcool em gel 70%; é preciso ainda providenciar sua garrafa pessoal com água, pois não será disponibilizado o bebedouro.

Na igreja os lugares estarão demarcados e o fiel dirigirá ao assento e permanecerá até o término da Santa Missa evitando o trânsito de pessoas pela igreja. Os participantes receberão a Sagrada Comunhão no seu lugar, pois o ministro irá até o fiel para que faça a comunhão eucarística. Será evitada a procissão de ofertas e se o fiel desejar contribuir com sua oferta poderá fazê-lo ao sair da igreja. "Teremos pessoas responsáveis para receber as ofertas dos fiéis".

Os outros fiéis que não puderem participar presencialmente poderão receber a Sagrada Comunhão nos carros, após a transmissão da missa online.

“Agradecemos a compreensão de todos e pedimos suas orações para que possamos em breve vencer essas tribulações. Que Deus nos ajude e que possamos ajudar uns aos outros com o mesmo amor de Cristo que nos une”, finaliza.