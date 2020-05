ESCURIDÃO Iluminação arrecada R$ 1 milhão e rede segue com problemas Outro ponto que está na escuridão é o prolongamento da Avenida Major Francisco Faustino Dias

11 MAI 2020 - 15h:40 Por Talita Matsushita

Os paranaibenses pagaram até dias 11 de maio o total de R$ 1.042.314,75 em Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). A despesa do período, ou seja, valor gasto do que foi arrecadado, foi de R$ 851.750,83. Mesmo com uma sobra de R$ 190.563,92 a cidade tem muitos postes que falta manutenção, com lâmpadas queimadas e também problemas na instalação elétrica.

Dados do Portal da Transparência mostram que o dinheiro arrecadado com a taxa foi usado em outros destinos, como loja de material de construção, postos de combustíveis, material de informática, tarifas bancárias e pagamento de contas como energia elétrica e salários dos servidores.

Parte do dinheiro, R$ 265.106,33, foi usada ainda na contratação de empresa especializada para prestação de serviço de melhoria, modernização e implantação do sistema de iluminação e diversos minicampos esportivos, campo esportivo do Club Atlético Paranaibense e diversos logradouros.

O valor é cobrado pela empresa fornecedora de energia elétrica em Paranaíba e repassado para a Prefeitura

A reclamação é motivo de inúmeras e constantes indicações de vereadores, que pedem ao prefeito Ronaldo José Severino de Lima (Ronaldo Miziara) que faça manutenção em diversos pontos da cidade.

“Queria saber quando vai arrumar as lâmpadas queimadas aqui na Avenida Paraná”, disse Marcos Paulo, morador do bairro de Lourdes. O local constantemente é alvo de reclamações pela falta de manutenção na iluminação pública.

Outro ponto que está na escuridão é o prolongamento da Avenida Major Francisco Faustino Dias, onde moradores precisam usar lanternas para receber visitas no período noturno.