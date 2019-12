RECEITA Iluminação pública arrecada R$ 3 mi, mas falhas incomodam moradores Arrecadação com cobrança de tarifa não se reverte em melhorias da rede pública, com falhas no centro e em bairros da cidade

28 DEZ 2019 - 07h:00 Por Alex Santos

Mesmo com alto valor sobram reclamações por falhas prestação de serviços, a Prefeitura de Paranaíba, segundo consta do Portal da Transparência do município, arrecadou R$ 3,1 milhões durante o ano com iluminação pública, por meio da Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública).

O valor é cobrado pela empresa distribuidora de energia elétrica em Paranaíba e repassado à administração municipal.

Mesmo com a arrecadação, é comum encontrar pela cidade postes com a luzes ligadas durante o dia e apagadas à noite, além de lâmpadas queimadas. A lentidão na manutenção e problemas elétricos que se agravam, e no período chuvoso é alvo constate de insatisfação da população.

Sobram reclamações de moradores por falhas no serviço. Os problemas não ocorrem apenas nos bairros, mas também no centro.

Problema enfrentado durante anos por Meire Marques, segundo a moradora do bairro de Lourdes, em frente à sua residência possui um poste de energia, porém, na região não havia sido realizada a instalação do braço para a colocação de lâmpadas, o que deixou toda a extensão da rua Evangelista Vilela dos Reis completamente escura.

O mesmo fato se repete na avenida Paraná, no bairro Industrial de Lourdes, e é alvo de constantes reclamações de moradores sobre luzes ligadas durante o dia e apagadas à noite. Na avenida Filinto Müller a iluminação na região apresenta constantes falhas.

A avenida Juca Pinhé, no bairro Santa Lúcia, uma das principais do município, onde fica o Paço Municipal e a Câmara de Vereadores, também sofre com falhas no fornecimento de energia, como na avenida Durval Rodrigues Lopes.

A prefeitura anunciou recentemente em sua rede social a substituição das lâmpadas convencionais por iluminação por lâmpadas de LED em parte da avenida Durval Rodrigues Lopes, além de praças públicas do município.