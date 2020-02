FALHAS Iluminação será consertada no Carnaíba após vídeo viralizar A falha na iluminação estaria ocorrendo há pelo menos um mês

10 FEV 2020 - 15h:00 Por Talita Matsushita

Após publicação na fan page da Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 Mhz denunciando a falta de iluminação pública na Avenida Major Francisco Faustino Dias, a Prefeitura de Paranaíba encontrou qual seria o problema no local. De acordo com informações extraoficiais o problema seria numa subestação e os conectores estariam estragados.

A falha na iluminação estaria ocorrendo há pelo menos um mês e donos de lanchonetes das proximidades já teriam procurado o poder público, porém nenhuma providência havia sido tomada. A previsão é de que nos próximos dias o problema seja corrigido.

A costureira Luzia Ribeiro, moradora do prolongamento da Avenida Major Francisco, teme até que ocorra crimes por conta da escuridão. Segundo ela, sempre que volta do culto usa uma lanterna. “Além da falta de iluminação tem este matagal aqui. Enquanto não acontecer o pior eles não vão tomar providência”, disse.

Miriam Hipolito, também moradora do local diz que dá desânimo ver a Avenida abandonada. Abandonada. “Suja, sem um quebra-molas. Os carros passam muito rápido e direto tem acidente na esquina da AABB e agora pra piorar tá sem iluminação”, reforça.

O problema também se estende para outros bairros, segundo Fabiana Ferreira dos Santos. “Se fosse só na Avenida do Carnaíba estava bom. Paranaíba está um caos, Avenida dos Expedicionários metade dela está horrível, trabalhamos o dia todo pagamos imposto, chegamos em casa do trabalho cansados querendo sentar em frente de nossa casa e descansar um pouco e não podemos, pois a escuridão toma conta de nossas portas. Sem falar que fica ruim até para sair ou chegar em casa a noite. As autoridades não fazem nada, comentou.

Marcia Oliveira disse que poste em frente sua casa, no bairro São José, está com problemas faz muito tempo. “Liguei na prefeitura e avisei e nada até agora. Faz mais de seis meses que eu liguei. Ela liga e desliga toda hora”, pontua.